Где хранятся сохранения LEGO City Undercover?

Путь к сохранениям LEGO City Undercover значительно отличается от одного случая к другому, здесь нет единого четкого ответа, актуального для всех пользователей. Все зависит от того, какой вариант игры у вас установлен. К примеру, в лицензионной ее версии сохранения обычно лежат в папке Steam. А вот с пиратками все более запутано: известно как минимум два возможных варианта пути к сейвам LEGO City Undercover в таких версиях, а именно:

C:\Users\Public\Documents\Steam\CODEX (Мои документы\Steam\CODEX\578330)

или

C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Steam\CODEX\578330

До любых манипуляций с файлами сохранений LEGO City Undercover рекомендуем создавать резервную копию заменяемых файлов.